Найди в каждой группе слово,которое может быть проверочным для окончаний в остальных. Прощёлся где?по чему?(аллея,дорога,земля) Вспомнил о чем?(жизнь,любовь,опасность) ,любовался чем?(заря,ромашка,картинаЗ Разговаривал с кем?(а...
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Найди в каждой группе слово,которое может быть проверочным для окончаний в остальных. Прощёлся где?по чему?(аллея,дорога,земля) Вспомнил о чем?(жизнь,любовь,опасность) ,любовался чем?(заря,ромашка,картинаЗ Разговаривал с кем?(автор,свидетель,клёст) стоял где?в чём?на чём?(очередь,ночь,площадь)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прошелся по аллеи по дороге по земле вспомнил о жизни о любви о опасности любовался чем зарёй ромашками картиной разговарился с кем с автором с свидетелем с клёстом стоял где в очереди на площади когда ночью
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