Найди в Толковос словаре подчёрнутое слово.В каком значении оно употреблено в тексте?Поставь над словом нужную цифру.
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Найди в Толковос словаре подчёрнутое слово.В каком значении оно употреблено в тексте?Поставь над словом нужную цифру.
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Гость:
Плохо видносфотай нармально на свету
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