Найди в цепочке9слов,начала и концы которых соединены,и напиши их отдельно.lakeggrandaduckissleephonelf
Английский язык
Найди в цепочке9слов,начала и концы которых соединены,и напиши их отдельно.lakeggrandaduckissleephonelf
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Lake-egg- grand-dad-duck-kiss-sleep-phone-one
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