Составите текст паздравительной открытки.В катором используйте данные наречия; Сердечно,искренне,горячо,глубоко,никогда,радостно,светло. Спс
Русский язык
Составите текст паздравительной открытки.В катором используйте данные наречия; Сердечно,искренне,горячо,глубоко,никогда,радостно,светло. Спс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дорогая бабушка! Сердечно поздравляю тебя с днём рождения! Искренне желаю тебе счастья и здоровья! Горячие и холодные моменты были в твоей жизни,но на этот момент ты все равно радостная! Пусть твоя жизнь будет светлой!
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