((x+1)/(4-x)^2lt;=1/4 решить неравенство, пожалуйсто) очень надо СРОЧНО!!!
Алгебра
((x+1)/(4-x)^2lt;=1/4 решить неравенство, пожалуйсто) очень надо СРОЧНО!!!
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