Какой разряд имеет прилагательное золотой

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Существуют качественные прилагательные, которые обозначают предмет непосредственно, то есть без отношения к другим предметам (красный, тупой, злой), имеют формы сравнения и краткие формы. Относительные прилагательные – указывают на признак через отношение к другому предмету, они произведены от именных основ (стальной, деревянный); Притяжательные прилагательные – обозначают принадлежность лицу или животному, то есть содержат в себе указание на обладателя (лисий, отцов). Краткими называются такие прилагательные, которые в мужском роде единственного числа имеют нулевые окончания (чёрен, красив), в единственном числе женского рода - окончания "а", "я" (черна, красива), в единственном числе среднего рода - окончания "о", "е" (черно, красиво), а во множественном числе всех родов - окончания "и", "ы" (черны, красивы). Краткие прилагательные в предложении выступают в роли сказуемого. («Как хороши, как свежи были эти цветы..