Найди лишнее слово: честь, честный, нечестный, бесчестный
Русский язык
Найди лишнее слово: честь, честный, нечестный, бесчестный
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лишнее слово бесчесный
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите пожалуйста с задачкой Вычислите площадь прямоугольника , если известн?? , что его ширина на 3 см короче , а длина на 4 см длиннее сторо...
Русский язык
В каких строчках во всех словах на месте пропуска пишется указанная буква? Ю 1)п??л..щие грядки; чу..щие запах; се..щий раздоры; ве..щий с юга...
Русский язык
Математика