Спортсмен пробежал дистанцию длиной в 400м. за 48 с. найдите среднюю скорость спортс??ена

Математика

Спортсмен пробежал дистанцию длиной в 400м. за 48 с. найдите среднюю скорость спортс??ена

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