Спортсмен пробежал дистанцию длиной в 400м. за 48 с. найдите среднюю скорость спортс??ена

Математика
Спортсмен пробежал дистанцию длиной в 400м. за 48 с. найдите среднюю скорость спортс??ена
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
400:48=8,3(м/с)-скорость спортсмена 8,3 :1000*60*60=29,88(км/ч)
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