Как решить пример по действиям 4010-106*150 :300
Математика
Как решить пример по действиям 4010-106*150 :300
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
106*150 = 15900 15900 : 300 = 53 4010 - 53= 3957
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