Зачем создавали эти комитеты по охране окружающей среды? помогите найти информа??ию для презинтации
Биология
Зачем создавали эти комитеты по охране окружающей среды? помогите найти информа??ию для презинтации
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Создавали эти комитеты потому что в нашем времени очень сильно загрязняют окружающую среду. И добрые люди собрали денег и создали эти комитеты по сохранению нашей окружающей среды. Просто есть злые люди не обращающего никого го внимания на природу и его состояние нашей земли, лучше не надо загрязнять окружающую среду надо на оборот помогать природе, убирать мусор полевать цветы сажать растения и т.д надеюсь помог. :)
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