Расстояние между пристанями А и В равно 60 км. Из А и В по течению реки отправился плот, а через час вслед за ним отправилась моторная лодка, которая, прибыв в пункт В, тотчас повернула обратно и возвратилась в А. К этому време...
Математика
Расстояние между пристанями А и В равно 60 км. Из А и В по течению реки отправился плот, а через час вслед за ним отправилась моторная лодка, которая, прибыв в пункт В, тотчас повернула обратно и возвратилась в А. К этому времени плот прошел 30 км. Найдите скорость лодки в неподвижной воде, если скорость течения реки равна 5 км/ч.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х - скорость лодки в стоячей воде х + 4 - скорость по течению х - 4 скорость лодки против течения 52 \ 4 = 13 часов плыл плот 13 - 1 = 12 часов плыла лодка из А в В и обратно Составим уравнение 90 \ ( х+4 ) + 90 \ ( х - 4 ) = 12 х²- 15 х - 16 = 0 Дискриминант = 225 + 4 * 1 * 16 = 289 = 17 х = (15 + 17 )\2 = 16 км\ч скорость лодки в стоячей воде
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