Расстояние между пристанями А и В равно 60 км. Из А и В по течению реки отправился плот, а через час вслед за ним отправилась моторная лодка, которая, прибыв в пункт В, тотчас повернула обратно и возвратилась в А. К этому време...

Математика
Расстояние между пристанями А и В равно 60 км. Из А и В по течению реки отправился плот, а через час вслед за ним отправилась моторная лодка, которая, прибыв в пункт В, тотчас повернула обратно и возвратилась в А. К этому времени плот прошел 30 км. Найдите скорость лодки в неподвижной воде, если скорость течения реки равна 5 км/ч.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х - скорость лодки в стоячей воде х + 4 - скорость по течению х - 4 скорость лодки против течения 52 \ 4 = 13 часов плыл плот 13 - 1 = 12 часов плыла лодка из А в В и обратно Составим уравнение 90 \ ( х+4 ) + 90 \ ( х - 4 ) = 12 х²- 15 х - 16 = 0 Дискриминант = 225 + 4 * 1 * 16 = 289  =  17 х = (15 + 17 )\2   = 16 км\ч скорость лодки в стоячей воде
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Номер 18.5 помогите умоляю
Ответить
Алгебра
Х/9-2=х-30/18 найдите корень уравнения
Ответить
Английский язык
Англ Осталось 2 слово дописать Надеюсь на вас
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста найти плошадь и периметр.
Ответить
Окружающий мир
О чем могут рассказать изображение на монетах и банкнотах разных стран? Паже сроч??о.
Ответить