Ответ на вопросы из учебника по английскому when did the War of Independence begin?

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Ответ на вопросы из учебника по английскому when did the War of Independence begin?
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Гость:
The war of independence has begun in 1857 year
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