Напишите стих о войне 12 строчек м легко учился
Литература
Напишите стих о войне 12 строчек м легко учился
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тот самый длинный день в году С его безоблачной погодой Нам выдал общую беду - На всех. На все четыре года. Она такой вдавила след, И стольких наземь положила, Что двадцать лет, и тридцать лет Живым не верится, что живы. И к мертвым, выправив билет, Все едет кто-нибудь из близких. И время добавляет в списки Еще кого-то, кого-то нет. И ставит, ставит обелиски.
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