В каких строчках во всех словах на месте пропуска пишется указанная буква? Ю 1)п??л..щие грядки; чу..щие запах; се..щий раздоры; ве..щий с юга; 2) стро..щийся дом; они гон..тся; стел..щийся туман; колебл..щиеся от ветра. 3...

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В каких строчках во всех словах на месте пропуска пишется указанная буква? Ю 1)п??л..щие грядки; чу..щие запах; се..щий раздоры; ве..щий с юга; 2) стро..щийся дом; они гон..тся; стел..щийся туман; колебл..щиеся от ветра. 3) кол..щий предмет; они сыпл..тся; та..щие на солнце; кле..щие коробки. 4) бор..тся спортсмены; Наде..щиеся на успех; жал..щие осы; дремл..щий старик.

Автор: Гость