Для изготовления ювелирных изделий обычно используют сплавы золота с медью или с??ребром, а не чистое золото, как вы думаете, почему?

Химия
Для изготовления ювелирных изделий обычно используют сплавы золота с медью или с??ребром, а не чистое золото, как вы думаете, почему?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что золото мягкое 
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