Для изготовления ювелирных изделий обычно используют сплавы золота с медью или с??ребром, а не чистое золото, как вы думаете, почему?

Химия

Для изготовления ювелирных изделий обычно используют сплавы золота с медью или с??ребром, а не чистое золото, как вы думаете, почему?

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