0,824:0,8 столбиком пожалуйста.

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0,824:0,8 Так как мы не можем делить десятичные дроби. Мы в делимом и делителе должны перенести запятую вправо на столько цифр, сколько их после запятой в делителе.И после этого мы выполняем деление на натуральное число, попробуем : 824 / 8 = 103 824 | 8 - 8 |------ -- | 103 24 | - 24 | ------ | 0 |