0,824:0,8 столбиком пожалуйста.

Математика
0,824:0,8 столбиком пожалуйста.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0,824:0,8 Так как мы не можем делить десятичные дроби. Мы в делимом и делителе должны перенести запятую вправо на столько цифр, сколько их после запятой в делителе.И после этого мы выполняем деление на натуральное число, попробуем : 824 / 8 = 103   824    |  8 - 8        |------   --        | 103      24   |   -  24   |    ------  |        0   |
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