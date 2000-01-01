Выразите в килограммах: 2 миллиграмма 2 грамма 2 центнера 2 тонны
Математика
Выразите в килограммах: 2 миллиграмма 2 грамма 2 центнера 2 тонны
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 г=0,002 кг 2ц=200кг 2т=2000кг
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