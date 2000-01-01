Выразите в килограммах: 2 миллиграмма 2 грамма 2 центнера 2 тонны

Математика
Выразите в килограммах: 2 миллиграмма 2 грамма 2 центнера 2 тонны
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 г=0,002 кг 2ц=200кг 2т=2000кг
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
((x+1)/(4-x)^2<=1/4 решить неравенство, пожалуйсто) очень надо СРОЧНО!!!
Ответить
Русский язык
Какой разряд имеет прилагательное золотой
Ответить
Русский язык
Спишите слова вставляя пропущенные з(с) Слова : Бе..крайний,Бе..домный ,Бе..вкусный,..деланный , ра..пустился , и..писать ,и..жёванный ,..ближение ...
Ответить
Английский язык
Put special questions to the words given in bold type. 1. We discussed the plan for the second term ''at the meeting''.2 the best students receiv...
Ответить
Химия
Для изготовления ювелирных изделий обычно используют сплавы золота с медью или с??ребром, а не чистое золото, как вы думаете, почему?
Ответить