Найди верное утверждение. а) грамматическую основу предложения составляют сказуемое и дополнение б) распространенными называются предложения, которые состоят из главных членов в) наличие главных членов- основной признак не...
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Найди верное утверждение. а) грамматическую основу предложения составляют сказуемое и дополнение б) распространенными называются предложения, которые состоят из главных членов в) наличие главных членов- основной признак нераспространенного предложения г) определение-главный член предложения
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