Найди значение произведения чисел с помощью распределительного закона умножения относитеьно сложения 44*32
Математика
Найди значение произведения чисел с помощью распределительного закона умножения относитеьно сложения 44*32
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44*32=1408 Или не так?
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