Вода заполняет сферический аквариум радиуса 30см, ровно до половины. Какой должна ??ыть высота цилиндрического сосуда с тем же радиусом основания, чтобы и в нем вода из аквариума заполнила сосуд ровно до середины
Математика
Вода заполняет сферический аквариум радиуса 30см, ровно до половины. Какой должна ??ыть высота цилиндрического сосуда с тем же радиусом основания, чтобы и в нем вода из аквариума заполнила сосуд ровно до середины
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Объём воды в аквариуме = половине объёма шара, ограниченного сферой. куб.см. Из формулы объёма цилиндра найдём высоту, на которую поднимется вода (половина высоты всего цилиндра:
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