Вода заполняет сферический аквариум радиуса 30см, ровно до половины. Какой должна ??ыть высота цилиндрического сосуда с тем же радиусом основания, чтобы и в нем вода из аквариума заполнила сосуд ровно до середины

Математика

Вода заполняет сферический аквариум радиуса 30см, ровно до половины. Какой должна ??ыть высота цилиндрического сосуда с тем же радиусом основания, чтобы и в нем вода из аквариума заполнила сосуд ровно до середины

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