Биссектрисы углов А и В параллелограмма АВСD пересекаются в точке N лежащей на сто??оне CD докажите что N середина CD
Геометрия
Биссектрисы углов А и В параллелограмма АВСD пересекаются в точке N лежащей на сто??оне CD докажите что N середина CD
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В треугольниках САВ и ДАВ биссектрисы делят АВ в отношении прилежащих сторон. Но тогда АН:НВ=НВ:АН ., что возможно только если они равны
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