Винни пух и пятачок пошли пошли в гости к кролику.пятачок съел 48 ложек мёда,а винни пух на 254 ложи больше. когда винни пух съедает больше 300 ложек мёда ,он не пролезает в дверь домика кролика.сможет ли Винни пух уйти домой?
Математика
Винни пух и пятачок пошли пошли в гости к кролику.пятачок съел 48 ложек мёда,а винни пух на 254 ложи больше. когда винни пух съедает больше 300 ложек мёда ,он не пролезает в дверь домика кролика.сможет ли Винни пух уйти домой?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
254+48=302 ответ - не влезет в дверь
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