Винни пух и пятачок пошли пошли в гости к кролику.пятачок съел 48 ложек мёда,а винни пух на 254 ложи больше. когда винни пух съедает больше 300 ложек мёда ,он не пролезает в дверь домика кролика.сможет ли Винни пух уйти домой?

Математика

Винни пух и пятачок пошли пошли в гости к кролику.пятачок съел 48 ложек мёда,а винни пух на 254 ложи больше. когда винни пух съедает больше 300 ложек мёда ,он не пролезает в дверь домика кролика.сможет ли Винни пух уйти домой?

Автор: Гость