Как правильно Gleb is good friend или Gleb good friend?

Английский язык
Как правильно Gleb is good friend или Gleb good friend?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Gleb is good friend.
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