Ашик-Кериб. Какие чудеса происходят в сказке? Какие события могли произойти в реальности?

Литература
Ашик-Кериб. Какие чудеса происходят в сказке? Какие события могли произойти в реальности?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чудеса: землёй он очистел матери глаза,на коне его довез всадник за несколько секунд. реальность: женится, влюбится, играть на гитаре,свадьба
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