Причастие совмешает признаки А.глагола и прилагательного B.глагола и напечия C.глагола и деепричастия D.прил. и наречия
Русский язык
Причастие совмешает признаки А.глагола и прилагательного B.глагола и напечия C.глагола и деепричастия D.прил. и наречия
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Гость:
Вроде А. рада помочь)))
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