Причастие совмешает признаки А.глагола и прилагательного B.глагола и напечия C.глагола и деепричастия D.прил. и наречия

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Причастие совмешает признаки А.глагола и прилагательного B.глагола и напечия C.глагола и деепричастия D.прил. и наречия

Автор: Гость