Решите уравнение пожалуйста... Х+93см (в кубе)=0.013 м(в кубе)

Математика
Решите уравнение пожалуйста... Х+93см (в кубе)=0.013 м(в кубе)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ща х+93см (в кубе)=0,013м в кубе х+93 в кубе =13000 см в кубе х= 13000см в кубе -93см3 х=1207см3 вроде так
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