Замени словосочетание идти пешком ,тихо.-глаголом неопределённой формы
Русский язык
Замени словосочетание идти пешком ,тихо.-глаголом неопределённой формы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Идти пешком - Ходить. Тихо - Молчать?
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