Информатика.Сделать 24 номер.
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Информатика.Сделать 24 номер.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Слово в ребусе "курсор" Повторяется буква "Р", она 18 по счету в алфавите
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