Апостроф треба поставити на місці пропуску в словах рядка А широке подвір..я, сві??е п..юре Б духм..яний хліб, моєю любов..ю В роз..яяснити правило, нове ател..є Г міцний зв..язок, заповнити пів..ями
Українська мова
Апостроф треба поставити на місці пропуску в словах рядка А широке подвір..я, сві??е п..юре Б духм..яний хліб, моєю любов..ю В роз..яяснити правило, нове ател..є Г міцний зв..язок, заповнити пів..ями
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Г) міцний зв'язок, заповнити пів'ями ательє, пюре,духмяний
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
В годы революции французский Конвент даровал Шиллеру звание почетного гражданин?? Франции.Как вы думаете,какие заслуги немецкого поэта Конвент счел...
Английский язык
Английский язык
Помогите пожалуйста написать росказ из 10 предложений на тему спортивная гимнастика на английском языке для 4 класса
Математика
Скорость течения реки 2 километра в час. Скорость лодки в стоячей воде 10 километро?? в час. Сколько километров проплывёт лодка за три часа ,двигая...