Апостроф треба поставити на місці пропуску в словах рядка А широке подвір..я, сві??е п..юре Б духм..яний хліб, моєю любов..ю В роз..яяснити правило, нове ател..є Г міцний зв..язок, заповнити пів..ями

Українська мова

Апостроф треба поставити на місці пропуску в словах рядка А широке подвір..я, сві??е п..юре Б духм..яний хліб, моєю любов..ю В роз..яяснити правило, нове ател..є Г міцний зв..язок, заповнити пів..ями

Автор: Гость