Различия между службой в армии и службой по контракту
Обществознание
Различия между службой в армии и службой по контракту
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Служба по контракту - служба в армии на основании контракта (договора) между сторонами. 1) зачет времени военной службы в непрерывный стаж работы 2) бесплатное обмундирование 3) отпуск 4) бесплатный проезд на место отпуска и обратно для всех членов семьи 5) предоставление жилья 6) возможность обучения заочно 7) льготное санаторное лечение 8) денежные выплаты за службу согласно воинской должности и тарифному разряду
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