Различия между службой в армии и службой по контракту

Обществознание
Различия между службой в армии и службой по контракту
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Служба по контракту - служба в армии на основании контракта (договора) между сторонами.  1) зачет времени военной службы в непрерывный стаж работы 2) бесплатное обмундирование 3) отпуск  4) бесплатный проезд на место отпуска и обратно для всех членов семьи 5) предоставление жилья 6) возможность обучения заочно  7) льготное санаторное лечение 8) денежные выплаты за службу согласно воинской должности и тарифному разряду 
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