Фермер собака 8 т моркови а свеклы на 4 т больше. Половину моркови и Четвертая части свеклы переработали на скок а оставшие я овощи увезли в магазин составь по этому условию различные вы рождения и помнишь их

Математика
Фермер собака 8 т моркови а свеклы на 4 т больше. Половину моркови и Четвертая части свеклы переработали на скок а оставшие я овощи увезли в магазин составь по этому условию различные вы рождения и помнишь их
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8 + 4 - собрал свеклы 8 : 2 - половина моркови (8 + 4): 4 - четвёртая часть свеклы
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