Фермер собака 8 т моркови а свеклы на 4 т больше. Половину моркови и Четвертая части свеклы переработали на скок а оставшие я овощи увезли в магазин составь по этому условию различные вы рождения и помнишь их

Математика

Фермер собака 8 т моркови а свеклы на 4 т больше. Половину моркови и Четвертая части свеклы переработали на скок а оставшие я овощи увезли в магазин составь по этому условию различные вы рождения и помнишь их

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