1) 805×712+(245×10-2300)×834-501×604 4) 505×22-10100+1336:(128+7416:36) ПОМАГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА

Математика
1) 805×712+(245×10-2300)×834-501×604 4) 505×22-10100+1336:(128+7416:36) ПОМАГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 245×10=2450 2450-2300=150 805×712=573160 150×834=125100 501×604=302604 573160+125100=698260 698260-302604=395656 4) 7416÷36=206 128+206=334 505×22=11110 1336÷334=4 11110-10100=1010 1010+4=1014
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