Чтобы найти 2/3 от числа 15 нужно...... Найти 2/3 от числа 15?
Математика
Чтобы найти 2/3 от числа 15 нужно...... Найти 2/3 от числа 15?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поделить 15 на знаменатель(3) и умножить на числитель(2) = 10
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