С Какой высоты упало тело, если в последнюю секунду падения оно прошло путь S=50м?
Физика
С Какой высоты упало тело, если в последнюю секунду падения оно прошло путь S=50м?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По формуле S (в н-ую секунду) = (g/2)*(2n-1) находим время полета, gt^2/2 =151.25м
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Два резистора сопротивлениями 6 и 3 Ом соединены последовательно и подключены к батарейке напряжением 4,5 В. найдите силу тока в цепи
Обществознание
Каким образом в политической сфере проявляются интересы различных социальных гр??пп? Как сфера политики связана с другими сферами деятельности люде...
Геометрия