Помогите пожалуйста решить по красными галками
Математика
Помогите пожалуйста решить по красными галками
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В)0.6x+1.8=0 x=-3 e)9c+2.65=36.85-9c 9c+9c=36.85-2.65 18c=34.2 c=1.9
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