Охрана растений 3 класс расскажи устно, что значат для тебя растения. Есть ли у те??я любимые растения? Напиши их.

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Охрана растений 3 класс расскажи устно, что значат для тебя растения. Есть ли у те??я любимые растения? Напиши их.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 Растения играют большую роль в жизни людей и животных.   К растениям относятся ягодные кусты, плодовые деревья, овощи. Человек употребляет плоды растений. Хлеб мы получаем также благодаря растениям. Многие растения лекарственные. Они продаются в аптеке. Люди и сами собирают их, чтобы при болезни воспользоваться ими. Растения нужны для красоты. Как приятно посмотреть на клумбу. которая засеяна цветами.  Многие животные питаются растениями. Например: корова, конь, кролики, зайцы, птицы. Не было бы растений, не было бы жизни на земле.    Моё любимое растение-это подснежник. Это самый первый цветок после зимы. Именно он говорит мне о том, что наступила весна.
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