Разработки занятий вокального кружка

Гость: Гость:

Цели:познакомить с понятиями в пении – ансамбль и строй;добиться устойчивого интонирования одноголосного пения;познакомить с видами двухголосного пения: противоположное движение голосов, движение параллельными интервалами канон;добиться устойчивого интонирования двухголосного пения; Задачи:обучающие: учить: правильному певческому дыханию;исполнению песни в унисон;пропеванию слова на зевке;четкому пропеванию согласных и гласных.развивающие:формирование правильного академического исполнения;развитие чувства ритма, внимания, воображения;развитие слуховой музыкальной памяти, певческой эмоциональности, выразительности, вокальной артикуляции, певческого дыхания.воспитательные:воспитывать культуру поведения;воспитывать умение работать в коллективе. Методы обучения: беседа, сравнение.Оборудование: запись песни «Лев и брадобрей»; карточки со словами: хор - хорошо, С-ЧАСТЬ-Е, соединение частей в единое; партитура песни «Дети солнца» муз. Е.Крылатова сл. Ю.Энтина; DVD –проигрыватель; минусовая фонограмма песни «Лунатики» муз. Л.Рубальской, сл. Б.Савельева.Ход занятия.1. Организационный момент.Приветствие.Проверка готовности к занятию. 2. Распевание.Подготовка к пению голосового аппарата- Каждое занятие мы начинаем с того, что растираем наши пальчики. Для чего мы это делаем? (на кончиках пальцев находятся точки, отвечающие за работу всех органов, мы делаем это для того, чтобы при пении нашим связкам помогал весь наш организм.)- А сейчас перейдем к артикуляционной гимнастике. Что относится к артикуляционному аппарату? (язык, губы, твердое и мягкое небо, нижняя челюсть.)Упражнения:Футбол( кончик языка перемещается от правой щеки к левой)Чистим зубы с наружной стороны, с внутренней стороны.Язык чертит дорожку по небу внутрь.Движение губами из стороны в сторону, круговые движения. - С чего начинается процесс пения? (с вдоха)- Куда направляем воздух при вдохе (в живот). Корпус свободный, плечи опущены.Упражнения:Надуваем воздушный шар (вдох носом, закрепили дыхание, выдох на ССС, воздух выходит, шарик остается.)Короткий вдох в живот, короткий выдох на «кыш», «тишь».Езда на мотоцикле (руки вытянуты вперед, вдох - кисти противоход, закрепка, выдох на РРРРРРР).Ноги на ширине плеч, руки на уровне плеч, согнуты в локте параллельно друг другу. Локти соединяем вдох, локти в стороны, закрепка, корпус вниз. Выдох на «Ха». Скороговорки: Бык тупогуб, тупогубенький бычок, у быка бела губа была тупа.Корабли лавировали, лавировали, да не вылавировали.Уточка вострохвостачка ныряла да выныривала, выныривала да ныряла.Стоит поп на копне, колпак на попе, копна под попом, поп под колпаком.Как на горке на пригорке жили 22 Егорки. Раз Егорка, два Егорка и т.д. Внимание педагога должно быть направлено на:свободу мышц;правильность осанки;активную работу мышц дыхательно-голосовой опоры;умение сделать вдох и целесообразно распределить выдох;работу резонаторной системы;общую внятность речи;ритмическую точность. Варианты произношения текстов:активный выдох в конце фразы (скороговорка «Бык»);произношение с различной интонацией (удивления, радости, возмущения), смена смыслового центра («Уточка»);использование словесного действия («Поп»). 1. Пение на закрытый рот. Во время пения на закр