№ 6. Установите соответствие между именами историков и названиями произведений. Историки: 1) Л. Н.Гумилев; 2) Н. М.Карамзин; 3) В. О.Ключевский; 4) С. Ф.Платонов. Произведения: а) «Очерки по истории Смуты в Московском го...

История

№ 6. Установите соответствие между именами историков и названиями произведений. Историки: 1) Л. Н.Гумилев; 2) Н. М.Карамзин; 3) В. О.Ключевский; 4) С. Ф.Платонов. Произведения: а) «Очерки по истории Смуты в Московском государстве»; б) «История государства Российского»; в) «Древняя Русь и Великая Степь»; г) «История Пугачева»; д) «Курс русской истории».

Автор: Гость