Помогите решить задачу, плиз)Гейдман, математика 4 класс.Купили несколько пакетик??в семян моркови и свеклы. Масса всех пакетиков 78 гр. Масса одного пакетика свеклы 15 гр, а моркови 12 гр. Сколько купили пакетиков семян морков...

Математика

Помогите решить задачу, плиз)Гейдман, математика 4 класс.Купили несколько пакетик??в семян моркови и свеклы. Масса всех пакетиков 78 гр. Масса одного пакетика свеклы 15 гр, а моркови 12 гр. Сколько купили пакетиков семян моркови? Сколько купили пакетиков семян свеклы? Я понимаю, что свеклы 2 пакетика, а моркови 4 пакетика. Как записать решение - не знаю. Помогите, плз.

Автор: Гость