Сколько холодной воды при температуре 8°С необходимо долить до 80 л горячей воды при 90°С чтобы приготовить ванну с температурой воды 30°С ?

Физика

Сколько холодной воды при температуре 8°С необходимо долить до 80 л горячей воды при 90°С чтобы приготовить ванну с температурой воды 30°С ?

Автор: Гость