Сколько холодной воды при температуре 8°С необходимо долить до 80 л горячей воды при 90°С чтобы приготовить ванну с температурой воды 30°С ?
Физика
Сколько холодной воды при температуре 8°С необходимо долить до 80 л горячей воды при 90°С чтобы приготовить ванну с температурой воды 30°С ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
80л/90С=0,88л-на один градус 90С-30С=60С-нужно понизить температуру 0,88*8=7,04С-снижение градуса на 1 литр горячей воды 60*7,04=422,4л вроде бы так
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