Напишите словарно-орфографические слова желательно 15 слов
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Напишите словарно-орфографические слова желательно 15 слов
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Искусство, картина, облако, собака, учитель, ученик, картофель , капуста, пожалуйста, здравствуйте, морковь, вокзал, вагон, корзина, молоко.
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