В стальной чайник массой 500 г при температуре 20°С налили 600 г горячей воды при 90°С. ??акая температура воды установилась в чайнике?

Физика
В стальной чайник массой 500 г при температуре 20°С налили 600 г горячей воды при 90°С. ??акая температура воды установилась в чайнике?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наверное то что есть 20* и то что налили 90* значит 110* Сама даже не знаю 90%- сомнительная частт
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