Решите уравнение: 2x^2+4xy+7x+11y+6=0

Алгебра
Решите уравнение: 2x^2+4xy+7x+11y+6=0
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Можно выразить у через х: 4xy+11y=-2x^2-7x-6 y(4x+11)=-2x^2-7x-6 y=(-2x^2-7x-6)/(4x+11). Т.е. это уравнение имеет бесконечное число решений. Задавая различные х не равные -11/4, будем получать соответствующие им значения у.
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