РЕББББББББББББЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯТ, помогите, пожалуйстаааа!! помогите решить в программе paskal.abc .. на фото программа моей одноклассницы, у нее получилось , т.е есть ответу.. я раз 10 попробовала не получается все равно, выпрыгив...
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РЕББББББББББББЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯТ, помогите, пожалуйстаааа!! помогите решить в программе paskal.abc .. на фото программа моей одноклассницы, у нее получилось , т.е есть ответу.. я раз 10 попробовала не получается все равно, выпрыгивает "ошибка .." Вводила program n_8 // помогитее)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
После program n_3 убери точку с запятой, может поможет
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