Помогите пожалуйста Номер 184

Математика
Помогите пожалуйста Номер 184
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
80*35=2800м²-площадь огорода 2800-2240=560м² -площадь под ягодами
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