Як перенести слово у "театральній" студії

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Як перенести слово у "театральній" студії
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Гость:
Те-атральній театраль-ній те-атральній
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