У рыб, земноводных, пресмыкающихся и птиц яйцеклетки очень крупные. А у позвоночных яйцеклетки мелкие. Объясните такое различие. *

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Дело в том, что земноводные откладывают яйца наружу, соответственно там должен быть запас питательных веществ на все время развития плода. У млекопетающих же ребенок долго развивается внутри тела и получает все необходимые питательные вещества из организма матери и, соответственно, не нуждается в большом запасе внутри яйцеклетки