СРОЧНО: решите уравнение 8х+4х=24.

Математика
СРОЧНО: решите уравнение 8х+4х=24.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X=2........................
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