Какие проблемы связанные с водой стоят перед человечеством

География
Какие проблемы связанные с водой стоят перед человечеством
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Цунами, наводнение, и заливы(т.е вода поднимается выше)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Биссектрисы углов A и B параллелограмма ABCD пересекаются в точке N лежащей на стороне CD докажите что N середина CD
Ответить
Окружающий мир
Сколько стеблей у растений
Ответить
Биология
"гетеротрофное питание хищных растений" названия растения и способы добывания эт??го растения
Ответить
История
Срочно!!! >_< 30б Вспомните, в чём состояло сходство положения американских и европейских рабочих. Чем его можно объяснить? В американско...
Ответить
Русский язык
В мире существует много необычных удивительных памятников в первом предложении Найди слово состав которого соответствует схеме Выпиши это слово обо...
Ответить