Какие проблемы связанные с водой стоят перед человечеством
География
Какие проблемы связанные с водой стоят перед человечеством
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Цунами, наводнение, и заливы(т.е вода поднимается выше)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Биссектрисы углов A и B параллелограмма ABCD пересекаются в точке N лежащей на стороне CD докажите что N середина CD
Окружающий мир
Биология
История
Срочно!!! >_< 30б Вспомните, в чём состояло сходство положения американских и европейских рабочих. Чем его можно объяснить? В американско...