Срочно!!! gt;_lt; 30б Вспомните, в чём состояло сходство положения американских и европейских рабочих. Чем его можно объяснить? В американской печати в 1830 г. сообщалось, что на фабриках в городе Филадельфия работают дети в ...

История
Срочно!!! gt;_lt; 30б Вспомните, в чём состояло сходство положения американских и европейских рабочих. Чем его можно объяснить? В американской печати в 1830 г. сообщалось, что на фабриках в городе Филадельфия работают дети в возрасте от 7 лет, а рабочий день длится до 14 часов. В газетах публиковались письма трудящихся, в которых они жаловались на тяжёлые условия труда. Рабочие писали: мы «должны работать за плату, которой едва хватает на самые необходимые средства существования, иначе наши семьи будут обречены на голод. Мы бессильны что-либо предпринять на случай болезни или другого несчастья, мы не можем отложить ни одного доллара» и т. д.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сходства: Те и другие жили и трудились в стране, где общественные отношения, законы, политика правительства и даже нравы населения были благоприятны для предпринимательской деятельности.  Различия: Североамериканские фермеры, как правило, были не арендаторами, а собственниками земли, которую обрабатывали. Поэтому их положение было даже лучше, чем европейских: как собственники своих ферм, они были свободны от арендной платы.
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