Срочно!!! gt;_lt; 30б Вспомните, в чём состояло сходство положения американских и европейских рабочих. Чем его можно объяснить? В американской печати в 1830 г. сообщалось, что на фабриках в городе Филадельфия работают дети в ...

История

Срочно!!! gt;_lt; 30б Вспомните, в чём состояло сходство положения американских и европейских рабочих. Чем его можно объяснить? В американской печати в 1830 г. сообщалось, что на фабриках в городе Филадельфия работают дети в возрасте от 7 лет, а рабочий день длится до 14 часов. В газетах публиковались письма трудящихся, в которых они жаловались на тяжёлые условия труда. Рабочие писали: мы «должны работать за плату, которой едва хватает на самые необходимые средства существования, иначе наши семьи будут обречены на голод. Мы бессильны что-либо предпринять на случай болезни или другого несчастья, мы не можем отложить ни одного доллара» и т. д.

Автор: Гость